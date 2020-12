Ostia – Durigon-Picca Lega | Su bando concessioni demaniali da M5s solo marchetta elettorale

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 dicembre 2020) – “Sulla messa adellelidensi, dietro le altisonanti parole di tutela della concorrenza e di rispetto dei sovraordinati principi della normativa europea-unitaria, si cela in realtà la solita approssimazione a CinqueStelle, la mancanza progettuale di insieme e un minimo senso di razionalità amministrativa”. Così in una nota Claudio, deputato e coordinatore del Lazio per la, e Monica, capogruppo dellain X Municipio. “Siamo pienamente favorevoli alla tutela della concorrenza, ma in un quadro di efficacia e di razionalità amministrativa. Per la continuità gestoria del servizio si dice che Roma ha dovuto attivare questo, ma se le scadenze dellecome ammettono dalla ...