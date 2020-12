Oscar 2021 | Miglior Regista | chi avrà la nomination?

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 24 dicembre 2020) La notte deglipotrebbe riservare delle sorprese per quanto riguarda la regia. La 77ma Mostra del Cinema di Venezia aveva messo in evidenza due registe, Regina King al suo debutto comee Chloé Zhaodi Nomadland film che ha vinto il Leone d’Oro comefilm. Loro sono due delle favorite allacomeaglie sarebbero le prime donne di colore in assoluto a concorrere in questa categoria. Chi potrebbe ricevere la candidatura comeRegia agli? Chloé Zhao per Nomadland Il film ha vinto il Leone d’Oro alla 77ma Mostra del cinema di Venezia e il Premio del Pubblico al Toronto Film ...