"Ormai non ha più senso". Boom: la bordata di Natale della Lecciso contro Al Bano Carrisi (Di giovedì 24 dicembre 2020) Se ne parla da anni. Da sempre, delle nozze mai celebrate tra Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. E quest'ultima si lascia ancora andare sul tema in un'intervista al settimanale Mio, in cui di fatto non nasconde il rimpianto per non essere mai convolata a nozze. "Mi sarebbe piaciuto sposarmi quando i bambini erano piccoli - ha premesso la Lecciso -. Adesso non ha senso, non avrebbe più quel sapore. Adesso apprezzo di più il matrimonio mentale: credo che alla fine ciò che conta sono i fatti. E sento la famiglia così unita in questo momento che non mi manca nulla. Questo è il bello, abbiamo un equilibrio perfetto. Il matrimonio avrebbe avuto senso coi figli piccoli, oggi non aggiungerebbe nulla a ciò che abbiamo", ha concluso Loredana Lecciso. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 dicembre 2020) Se ne parla da anni. Da sempre, delle nozze mai celebrate tra Ale Loredana. E quest'ultima si lascia ancora andare sul tema in un'intervista al settimanale Mio, in cui di fatto non nasconde il rimpianto per non essere mai convolata a nozze. "Mi sarebbe piaciuto sposarmi quando i bambini erano piccoli - ha premesso la-. Adesso non ha, non avrebbe più quel sapore. Adesso apprezzo di più il matrimonio mentale: credo che alla fine ciò che conta sono i fatti. E sento la famiglia così unita in questo momento che non mi manca nulla. Questo è il bello, abbiamo un equilibrio perfetto. Il matrimonio avrebbe avutocoi figli piccoli, oggi non aggiungerebbe nulla a ciò che abbiamo", ha concluso Loredana

