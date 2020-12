Organizza un concerto fuori dall’Ospedale di Sanremo per la nonna malata di Covid (Di giovedì 24 dicembre 2020) Sanremo, Organizza un concerto di Natale fuori dall’Ospedale per la nonna malata di Covid Una cantante professionista di Sanremo, Francesca Furfari, ha dedicato alla nonna ricoverata all’ospedale Borea di Sanremo un concerto di Natale. Francesca, 42 anni, ha allestito un palco fuori dal reparto Covid del nosocomio per dedicare un momento di svago a i pazienti, tra cui anche sua nonna. La sorpresa ha commosso gli ospiti del Borea così come il personale e i tanti che hanno seguito il concerto in diretta su Facebook. “Ho voluto portare un po’ di calore e vicinanza a chi non passerà il Natale a casa e che dovrà viverlo in ... Leggi su tpi (Di giovedì 24 dicembre 2020)undi Nataleper ladiUna cantante professionista di, Francesca Furfari, ha dedicato allaricoverata all’ospedale Borea diundi Natale. Francesca, 42 anni, ha allestito un palcodal repartodel nosocomio per dedicare un momento di svago a i pazienti, tra cui anche sua. La sorpresa ha commosso gli ospiti del Borea così come il personale e i tanti che hanno seguito ilin diretta su Facebook. “Ho voluto portare un po’ di calore e vicinanza a chi non passerà il Natale a casa e che dovrà viverlo in ...

Un vero e proprio concerto fuori dall'ospedale per la nonna ricoverata. Accade a Sanremo, dove una cantante professionista ha dedicato alla nonna un palcoscenico di tutto rispetto: il giardino della ...

