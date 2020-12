Operazione Ade a Terracina: di cosa si tratta (Di giovedì 24 dicembre 2020) I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Latina, Dott. Giuseppe Cairo, nei confronti di tre soggetti ritenuti, a vario titolo, responsabili dei reati di maltrattamenti, minacce e somministrazione abusiva di farmaci ai danni di anziani ospiti di una casa di riposo di Terracina. Operazione Ade a Terracina: cos’è, dove, quando L’Operazione di polizia denominata “ADE” trae origine da un’attività ispettiva di tipo fiscale e in materia di lavoro sommerso condotta dai Finanzieri della Compagnia di Terracina, nei confronti di una casa di riposo (costituita solo apparentemente nella forma giuridica di ONLUS), che ha ... Leggi su italiasera (Di giovedì 24 dicembre 2020) I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Latina, Dott. Giuseppe Cairo, nei confronti di tre soggetti ritenuti, a vario titolo, responsabili dei reati di malmenti, minacce e somministrazione abusiva di farmaci ai danni di anziani ospiti di una casa di riposo diAde a: cos’è, dove, quando L’di polizia denominata “ADE” trae origine da un’attività ispettiva di tipo fiscale e in materia di lavoro sommerso condotta dai Finanzieri della Compagnia di, nei confronti di una casa di riposo (costituita solo apparentemente nella forma giuridica di ONLUS), che ha ...

Blitz GdF in casa di riposo: maltrattamenti e abusi a Terracina

