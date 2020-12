Omidicio di stampo mafioso a Ventimiglia | ritrovato il corpo dell’uomo scomparso

Leggi su quotidianpost

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Due persone sono state tratte in arresto per l’omiciodo di Joseph Fedele, un uomo di 67 anni trovato morto in un fossato a. Le due persone arrestate sono Domenico Pellegrino, 27 anni, e Girolamo Condoluci, 44, domiciliati nel comprensorio di Bordighera. Il primo è ritenuto essere l’autore dell’omicidio, il secondo è invece accusato di favoreggiamento. Domenico è il figlio di Giovanni Pellegrino, condannato in via definitiva per associazione diassieme ai fratelli Roberto e Maurizio. Secondo gli inquirenti si tratterebbe di un omicidio diLa vittima sarebbe stata fatta inginocchiare, gli hanno sparato alla nuca per poi gettarlo nel fossato. È possibile che l’omicidio sia avvenuto per problemi in affari legati alla droga. L’indizio che ha determinato ...