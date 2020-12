Oltre 59mila marchigiani hanno fatto il test Covid allo screening di massa. I risultati dei primi sei giorni

Ultime Notizie dalla rete : Oltre 59mila

Corriere Adriatico

ANCONA - Si è chiusa con un'adesione complessiva di 59.643 persone con 290 casi positivi al test antigenico l'operazione «Marche Sicure», screening di massa ...CARDANO AL CAMPO – Non è questione di essere benestanti o di far fatica a tirare la fine del mese, perché la morosità per il servizio mensa è un fenomeno trasversale che non esclude alcuna fascia di r ...