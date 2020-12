Olimpiadi Tokyo 2021: il rinvio di un anno dell’evento a cinque cerchi è costato circa 740 milioni di euro (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il CIO e il comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo 2021 stanno lavorando alacremente per far si che l’evento a cinque cerchi si svolga regolarmente. A causa della pandemia i giochi olimpici sono stati spostati di un anno, una scelta obbligata, ma che è costata circa 900 milioni di euro. Ad annunciarlo è stato Yoshiro Mori, il presidente del comitato organizzatore delle Olimpiadi: “I Giochi di Tokyo hanno ricevuto la maggior quantità di sostegno finanziario dai partner nazionali nella storia delle Olimpiadi. Questo livello di cooperazione in tutto il paese è estremamente incoraggiante. Mentre il 2020 volge al termine, vorremmo ringraziarli ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il CIO e il comitato organizzatore delledistlavorando alacremente per far si che l’evento asi svolga regolarmente. A causa della pandemia i giochi olimpici sono stati spostati di un, una scelta obbligata, ma che è costata900di. Ad annunciarlo è stato Yoshiro Mori, il presidente del comitato organizzatore delle: “I Giochi diricevuto la maggior quantità di sostegno finanziario dai partner nazionali nella storia delle. Questo livello di cooperazione in tutto il paese è estremamente incoraggiante. Mentre il 2020 volge al termine, vorremmo ringraziarli ...

