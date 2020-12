Ok fiducia a manovra da 40 miliardi dell’era-Covid. Ecco le novità (Di giovedì 24 dicembre 2020) Via libera da parte della Camera alla fiducia sulla manovra di bilancio dell'era Covid, da circa 40 miliardi di euro, che arriva dopo i significativi interventi finanziari che si sono succeduti da marzo in poi a partire dal 'Cura Italia'. I voti a favore della fiducia sono stati 314, i contrari 230 e 2 gli astenuti. Il voto finale sul provvedimento è previsto dopo Natale, nella giornata di domenica prossima, 27 dicembre, con dichiarazioni di voto in diretta Tv a partire dalle ore 19. La legge di bilancio passerà poi al Senato per un esame lampo che consenta nei tempi più brevi possibili il via libera definitivo, così da evitare, in extremis, l'esercizio provvisorio. L'ok alla fiducia giunge dopo un rinvio del testo in commissione Bilancio per rilievi sollevati dalla Ragioneria generale ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 24 dicembre 2020) Via libera da parte della Camera allasulladi bilancio dell'era, da circa 40di euro, che arriva dopo i significativi interventi finanziari che si sono succeduti da marzo in poi a partire dal 'Cura Italia'. I voti a favore dellasono stati 314, i contrari 230 e 2 gli astenuti. Il voto finale sul provvedimento è previsto dopo Natale, nella giornata di domenica prossima, 27 dicembre, con dichiarazioni di voto in diretta Tv a partire dalle ore 19. La legge di bilancio passerà poi al Senato per un esame lampo che consenta nei tempi più brevi possibili il via libera definitivo, così da evitare, in extremis, l'esercizio provvisorio. L'ok allagiunge dopo un rinvio del testo in commissione Bilancio per rilievi sollevati dalla Ragioneria generale ...

