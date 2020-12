Ocean Photography: vince la foto dei pinguini vedovi (Di giovedì 24 dicembre 2020) Assegnati i premi degli Ocean Photography: i due pinguini vedovi che si abbracciano sono la “foto Oceanica” dell’anno Lo scorso aprile ha fatto il giro del mondo la foto commovente di due pinguini vedovi che, abbracciati, ammiravano teneramente il panorama notturno di Melbourne, in Australia. Lo scatto, realizzato dal fotografo Tobias Baumgaertner, arrivava in un momento difficile, quando… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 24 dicembre 2020) Assegnati i premi degli: i dueche si abbracciano sono la “ica” dell’anno Lo scorso aprile ha fatto il giro del mondo lacommovente di dueche, abbracciati, ammiravano teneramente il panorama notturno di Melbourne, in Australia. Lo scatto, realizzato dalgrafo Tobias Baumgaertner, arrivava in un momento difficile, quando… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Ocean Photography Ocean Photography: vince la foto dei pinguini vedovi Corriere Nazionale I pinguini vedovi che si consolano è la foto dell'anno

Lo scatto del fotografo tedesco Tobias Baumgaertner è stato eletto foto dell'anno dalla rivista Ocean Photograph ...

La foto vince l'Ocean Photography Awards 2020

E’ uno scatto che è un inno alla vita quello della fotografa naturalista Nadia Aly e che ha vinto a pieno titolo il primo premio degli Ocean Photography Awards 2020. Le mante o mobule o diavoli di ...

Lo scatto del fotografo tedesco Tobias Baumgaertner è stato eletto foto dell'anno dalla rivista Ocean Photograph ...