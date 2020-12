Nuovo presidente Gesesa, Forza Italia bacchetta Mastella per la scelta (Di giovedì 24 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Perché il sindaco invita alla responsabilità e alla solidarietà le opposizioni se poi nei fatti opera in maniera totalmente diversa”. Così i vertici provinciali e cittadini di Forza Italia sulla nomina di Domenico Russo alla Gesesa: “Nulla da dire al professionista né tantomeno alla persona: ma c’erano altre possibilità? Magari con un bagaglio di esperienze più ampio nelle partecipate rispetto a Russo, che resta un eccellente professionista. Intendiamoci: rientra tra le prerogative del sindaco scegliere autonomamente la guida di Gesesa, tuttavia se da un lato si chiede visto il momento particolare solidarietà alle opposizioni non si può dall’altro escluderle totalmente dalle scelte chiunque, altrimenti ciò che si chiede non è responsabilità, non è solidarietà, ma è cieca ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Perché il sindaco invita alla responsabilità e alla solidarietà le opposizioni se poi nei fatti opera in maniera totalmente diversa”. Così i vertici provinciali e cittadini disulla nomina di Domenico Russo alla: “Nulla da dire al professionista né tantomeno alla persona: ma c’erano altre possibilità? Magari con un bagaglio di esperienze più ampio nelle partecipate rispetto a Russo, che resta un eccellente professionista. Intendiamoci: rientra tra le prerogative del sindaco scegliere autonomamente la guida di, tuttavia se da un lato si chiede visto il momento particolare solidarietà alle opposizioni non si può dall’altro escluderle totalmente dalle scelte chiunque, altrimenti ciò che si chiede non è responsabilità, non è solidarietà, ma è cieca ...

