Nuovo “like” alla foto di una modella in posa sexy dall’account Instagram di Papa Francesco (Di giovedì 24 dicembre 2020) È successo di Nuovo. Qualcuno ha messo like a un’altra foto di un’altra modella dall’account ufficiale di Papa Francesco, questa volta su Instagram. Il “cuoricino” è stato immortalato dallo screenshot pubblicato da un utente su Twitter e subito rilanciato dai media di tutto il mondo: la modella in questione è Margot Foxx che però, ha il profilo privato quindi non è possibile verificare se il “like” sia stato poi rimosso o meno. Anche la giovane modella ha commentato l’episodio su Twitter: “Ehm, al Papa è piaciuta la mia foto?“, ha scritto. E ancora: “Al Papa è piaciuta la mia foto, significa che andrò in paradiso“. Già qualche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 dicembre 2020) È successo di. Qualcuno ha messoa un’altradi un’altraufficiale di, questa volta su. Il “cuoricino” è stato immortalato dallo screenshot pubblicato da un utente su Twitter e subito rilanciato dai media di tutto il mondo: lain questione è Margot Foxx che però, ha il profilo privato quindi non è possibile verificare se il “” sia stato poi rimosso o meno. Anche la giovaneha commentato l’episodio su Twitter: “Ehm, alè piaciuta la mia?“, ha scritto. E ancora: “Alè piaciuta la mia, significa che andrò in paradiso“. Già qualche ...

davideazn : RT @_DAGOSPIA_: ANCORA CON QUEL DITINO BIRICHINO! UN NUOVO ''LIKE'' DI PAPA FRANCESCO A UNA SBUCIONA DI INSTAGRAM (F - plantmomgem : @pondgitsune IN CHE SENSO UN NUOVO BEBE LIKE A KID? - ViessmannItalia : Ci lasciamo alle spalle un anno che sembra confermare il detto “anno bisesto, anno funesto”. Vogliamo ringraziarvi… - MIAOGGUK : Hey ???????????? moots vecchi e nuovi ?????????? sapete che ho un nuovo pinned ??????????? ???????????? Like e rt? ?????? - Damianodanny1 : DITINO BIRICHINO! NUOVO LIKE DI PAPA FRANCESCO A UNA SBUCIONA DI INSTAGRAM. IL PROFILO ''FRANCISCUS'' (8 MILIONI DI… -