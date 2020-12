No, la Lombardia non ha rifiutato il presepe donato dalla Campania (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il conflitto atavico tra Nord e Sud enfatizzato dalla stampa. Ma le notizie, a volte, non rappresentano la realtà dei fatti. E questo è un problema. Questa mattina il quotidiano La Repubblica ha pubblicato un articolo in cui si afferma: la Lombardia rifiuta presepe Campania. Viene tirata in ballo l’assessore al turismo Lara Magoni che però, interpellata da Fanpage, spiega esattamente cosa è avvenuto: nessun rifiuto polemico (si paventavano tensioni dopo le graffianti accuse nei mesi passati di Vincenzo De Luca ad Attilio Fontana), ma la decisione di collocare il simbolo della rappresentazione natalizia cristiana in una delle città che hanno maggiormente pagato il prezzo di questa pandemia: Bergamo. LEGGI ANCHE > La leghista Leoncini e i danni collaterali dei consigli comunali in streaming VIDEO Nessuna resa dei ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il conflitto atavico tra Nord e Sud enfatizzatostampa. Ma le notizie, a volte, non rappresentano la realtà dei fatti. E questo è un problema. Questa mattina il quotidiano La Repubblica ha pubblicato un articolo in cui si afferma: larifiuta. Viene tirata in ballo l’assessore al turismo Lara Magoni che però, interpellata da Fanpage, spiega esattamente cosa è avvenuto: nessun rifiuto polemico (si paventavano tensioni dopo le graffianti accuse nei mesi passati di Vincenzo De Luca ad Attilio Fontana), ma la decisione di collocare il simbolo della rappresentazione natalizia cristiana in una delle città che hanno maggiormente pagato il prezzo di questa pandemia: Bergamo. LEGGI ANCHE > La leghista Leoncini e i danni collaterali dei consigli comunali in streaming VIDEO Nessuna resa dei ...

'Per me il presepe è un simbolo importante e non avrei mai rifiutato un dono così prezioso"