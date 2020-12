Neonato strappa mascherina ostetrica | foto simbolo del Natale

(Di giovedì 24 dicembre 2020) L'immagine pubblicata su vistanet.it è stata scovata dal direttore dell'Eco di Bergamo, Alberto Ceresoli, che l'ha pubblicata in prima pagina alla vigilia di. L'inattesa notorietà di Mattia ha ...

mludodc : RT @ImolaOggi: Neonato strappa mascherina all'ostetrica, la foto di buon augurio - NATOlizer : Neonato strappa mascherina all’ostetrica, foto di buon augurio - Imola Oggi - CityandCity : Il neonato strappa la mascherina all’ostetrica: scattata in Sardegna la foto che diventa simbolo del Natale - genoveffa50 : RT @ImolaOggi: Neonato strappa mascherina all'ostetrica, la foto di buon augurio - samuele26572 : RT @ImolaOggi: Neonato strappa mascherina all'ostetrica, la foto di buon augurio -

Ultime Notizie dalla rete : Neonato strappa

SASSARI, 24 DIC - A sette mesi e mezzo il piccolo Mattia conquista le prime pagine dei giornali. Una foto scattata in maggio nel reparto di Ginecologia e Ostetricia delle "Cliniche San Pietro" dell'Az ...Nella foto il neonato Mattia Colombino, appena nato, si aggrappa alla mascherina chirurgica dell'ostetrica Gianfranca Fiori, che lo tiene in braccio dopo aver assistito la madre in sala parto.