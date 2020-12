Neonato strappa la mascherina all’ostetrica | la foto diventa simbolo del Natale

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Ladelchelata ladi questo2020. “È stata una reazione inaspettata del bimbo”, spiega Gianfranca Fiori, immortalata nello scatto. Arriva da Sassari latadi questo, così diverso rispetto a quello vissuto negli altri anni. Come mostrato in prima pagina L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Come mostrato in prima pagina dal quotidiano l’Eco di Bergamo, un bimbo appena nato strappa dal volto dell’ostetrica che l’ha fatto nascere la mascherina chirurgica. Un gesto, questo, che risale in ...Roma, 24 dic. (Adnkronos Salute) - Un bambino appena nato che tira involontariamente la mascherina dell'ostetrica che lo tiene in braccio e che ha appena assistito la sua mamma in sala parto. Per il q ...