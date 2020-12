Negoziati ad oltranza per la Brexit | l' accordo storico è atteso per oggi

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Le trattative sono andati avanti per tutta la notte. Ci sono state enormi concessioni da parte britannica, secondo fonti francesi. Raggiunto un compromesso sulla pesca, ultimo scoglio all'

Luci accese tutta la notte alla Commissione europea, a Bruxelles: limate le ultime divergenze sui diritti di pesca, l'accordo commerciale post-Brexit tra UE e Regno Unito non è mai stato cosi vicino.Le trattative procedono a oltranza: in via di superamento gli scogli maggiori, probabile un accordo entro la giornata di giovedì ...