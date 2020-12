Nedved se n’è andato come un’Olgettina stizzita alla quale il Papi ha tolto la carta di credito (Di giovedì 24 dicembre 2020) FALLI DA DIETRO – 14a GIORNATA Calcio di questo fine anno degli abbracci perduti. La sentenza Coni tiene banco. Una sentenza che condanna irrevocabilmente la sua federazione più ricca e più in vista. Meritatamente. Perché quel protocollo così com’è è una cagata pazzesca. Vedi per esempio il caso Casertana-Vibonese. Una sentenza politica perché elimina il pericolo che il Napoli si rivolgesse alla giustizia ordinaria. Dove probabilmente sarebbe saltato fuori tutto ciò che non sappiamo del calcio italiano. Una sentenza che rende giustizia al Napoli. Ma non del tutto. Perché restano le parole violente di Sandulli e le gravi insinuazioni contro la società. Una sentenza che toglie alla Vecchia il tavolino da sotto i piedi facendola sprofondare ancora più lontano dalla vetta. E così mentre da ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 24 dicembre 2020) FALLI DA DIETRO – 14a GIORNATA Calcio di questo fine anno degli abbracci perduti. La sentenza Coni tiene banco. Una sentenza che condanna irrevocabilmente la sua federazione più ricca e più in vista. Meritatamente. Perché quel protocollo così com’è è una cagata pazzesca. Vedi per esempio il caso Casertana-Vibonese. Una sentenza politica perché elimina il pericolo che il Napoli si rivolgessegiustizia ordinaria. Dove probabilmente sarebbe saltato fuori tutto ciò che non sappiamo del calcio italiano. Una sentenza che rende giustizia al Napoli. Ma non del tutto. Perché restano le parole violente di Sandulli e le gravi insinuazioni contro la società. Una sentenza che toglieVecchia il tavolino da sotto i piedi facendola sprofondare ancora più lontano dvetta. E così mentre da ...

realwarriale2 : RT @napolista: Nedved se n’è andato come un’Olgettina stizzita alla quale il Papi ha tolto la carta di credito Mentre si consuma l’òbito d… - napolista : Nedved se n’è andato come un’Olgettina stizzita alla quale il Papi ha tolto la carta di credito Mentre si consuma… - fedeedoscana : @awanasgh @AlfonsoTax2 @capuanogio Quella di Nedved era una protesta solitaria, se n’è andato e amen. Si lamentava,… - _caesar18 : RT @FabioCasalucci: Grazie al cazzo che Nedved se n'è andato... dì grazie che non è sceso in campo a picchiare quell'insulso arbitro pagato… - Delorean861 : RT @FabioCasalucci: Grazie al cazzo che Nedved se n'è andato... dì grazie che non è sceso in campo a picchiare quell'insulso arbitro pagato… -