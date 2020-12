NBA, tripla di Tatum e libero sbagliato da Giannis: finale thriller tra Celtics e Bucks (VIDEO) (Di giovedì 24 dicembre 2020) Jayson Tatum decide il primo big match della regular season a Est, portando alla vittoria i Boston Celtics contro i Milwaukee Bucks. Il classe 1998 (30 e 7 rimbalzi al termine della sfida) stampa una tripla appoggiandosi al tabellone contro le braccia protese di Giannis Antetokounmpo, lasciando solo 0.4 secondo sul cronometro. E’ poi proprio l’MVP greco ad avere la possibilità di pareggiare ai liberi, ma sbaglia il secondo a disposizione dando la vittoria ai padroni di casa. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 24 dicembre 2020) Jaysondecide il primo big match della regular season a Est, portando alla vittoria i Bostoncontro i Milwaukee. Il classe 1998 (30 e 7 rimbalzi al termine della sfida) stampa unaappoggiandosi al tabellone contro le braccia protese diAntetokounmpo, lasciando solo 0.4 secondo sul cronometro. E’ poi proprio l’MVP greco ad avere la possibilità di pareggiare ai liberi, ma sbaglia il secondo a disposizione dando la vittoria ai padroni di casa. SportFace.

