NBA | i risultati della notte | Boston batte Milwaukee | ok Phoenix e Atlanta

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Un canestro allo scadere di Tatum consente ai Celtics di piegare la squadra di Giannis Antetokounmpo. Debutto stagionale in NBA vincente anche per i Suns e gli Hawks: Gallinari ne mette 13 alla prima con la sua nuova squadra. Sono ben dodici le partite disputate nella prima lungadi NBA. Dopo la opening night L'articolo NBA, i, okproviene da www.meteoweek.com.

Fprime86 : RT @rprat75: Ecco il pezzo su 10 partite della notte #NBA a doppia firma con @Davide_piase: - rprat75 : Ecco il pezzo su 10 partite della notte #NBA a doppia firma con @Davide_piase: - basketissimo : I risultati della notte NBA - NbaReligion : #NBA #RisultatiNBA Nottata ricca di partite in NBA, tra cui segnaliamo la vittoria dei #Celtics allo scadere contr… - BasketMagazine : New post: Risultati NBA, Bucks ko a Boston, Rockets-Thunder rinviata: bene Gallinari #basketmagazine… -

Ultime Notizie dalla rete : NBA risultati

Sky Sport

Nella notte in NBA vittoria allo scadere per Boston su Milwaukee. Parte bene Danilo Gallinari con i suoi Atlanta Hawks.Comincia con un successo la stagione NBA di Danilo Gallinari: i suoi nuovi Atlanta Hawks battono 124 a 104 i Miami Heat grazie a un super primo tempo in cui segnano 83 punti. Ai 22 punti di ...