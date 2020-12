NBA, Buddy Hield la vince alla sirena: poi fuga per la vittoria negli spogliatoi (VIDEO) (Di giovedì 24 dicembre 2020) Finale thriller tra Nuggets e Kings, match in bilico fino a pochi secondi dal termine dei tempi supplementari. Poi Nikola Jokic perde palla a 6 secondi dalla fine: Harrison Barnes e Will Barton si affrontano sotto al ferro prima del tocco decisivo a rimbalzo di Buddy Hield. Sacramento piazza una vittoria pesantissima sul campo di Denver, con Hield che dopo il tocco fugge negli spogliatoi stile Derek Fisher nel 2004, seguito da tutti i compagni in festa. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 24 dicembre 2020) Finale thriller tra Nuggets e Kings, match in bilico fino a pochi secondi dal termine dei tempi supplementari. Poi Nikola Jokic perde pa 6 secondi dfine: Harrison Barnes e Will Barton si affrontano sotto al ferro prima del tocco decisivo a rimbalzo di. Sacramento piazza unapesantissima sul campo di Denver, conche dopo il tocco fuggestile Derek Fisher nel 2004, seguito da tutti i compagni in festa. SportFace.

