NBA 2020-2021: i risultati della notte. Buona la prima per Gallinari e Melli, Boston batte Milwaukee. Cadono Miami e Denver (Di giovedì 24 dicembre 2020) Dodici partite nella notte NBA. Comincia con una vittoria la stagione di Danilo Gallinari e Niccolò Melli, ma è il primo ad aver trovato più spazio in campo. Il Gallo, infatti, è partito in quintetto nel netto successo dei suoi Atlanta Hawks sul campo dei Chicago Bulls per 124-104. Per l’ex giocatore di OKC una prestazione da 13 punti, 4 rimbalzi e 3 assist in 24 minuti di gioco, con Atlanta che ha dominato fin dal primo quarto (42-29), trascinata da un Trae Young da 37 punti e 10/12 dal campo. Nessun punto, invece, per Melli, nei tredici minuti di utilizzo nella vittoria di New Orleans in casa dei Toronto Raptors per 113-99. L’azzurro ha messo comunque a referto 2 assist, 2 rimbalzi ed un assist in quella che è stato un ottimo esordio per i Pelicans. Brandon Ingram è il trascinatore con 24 punti, ma sono importanti ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 dicembre 2020) Dodici partite nellaNBA. Comincia con una vittoria la stagione di Daniloe Niccolò, ma è il primo ad aver trovato più spazio in campo. Il Gallo, infatti, è partito in quintetto nel netto successo dei suoi Atlanta Hawks sul campo dei Chicago Bulls per 124-104. Per l’ex giocatore di OKC una prestazione da 13 punti, 4 rimbalzi e 3 assist in 24 minuti di gioco, con Atlanta che ha dominato fin dal primo quarto (42-29), trascinata da un Trae Young da 37 punti e 10/12 dal campo. Nessun punto, invece, per, nei tredici minuti di utilizzo nella vittoria di New Orleans in casa dei Toronto Raptors per 113-99. L’azzurro ha messo comunque a referto 2 assist, 2 rimbalzi ed un assist in quella che è stato un ottimo esordio per i Pelicans. Brandon Ingram è il trascinatore con 24 punti, ma sono importanti ...

