Natale, la Regione Lombardia rifiuta il presepe donato dalla Campania (Di giovedì 24 dicembre 2020) La Regione Lombardia rifiuta il presepe donato dalla Campania. Il no non è arrivato dal governatore lombardo Attilio Fontana ma da Lara Magoni, esponente di Fratelli d’Italia ed assessora al Turismo e anche al Marketing e alla Moda. Come riportato da Repubblica, tutto è iniziato quando il governatore campano Vincenzo De Luca ha deciso di donare un presepe alle altre regioni italiane. Due giorni fa sono stati spedi i primi 9 presepi artigianali ma solo 8 di questi sono stati accolti. Milano infatti ha rifiutato il regalo proveniente dalla Campania. dalla Campania ci hanno riprovato spedendo il presepe a Bergamo ma questa volta il sindaco Giorgio ... Leggi su tpi (Di giovedì 24 dicembre 2020) Lail. Il no non è arrivato dal governatore lombardo Attilio Fontana ma da Lara Magoni, esponente di Fratelli d’Italia ed assessora al Turismo e anche al Marketing e alla Moda. Come riportato da Repubblica, tutto è iniziato quando il governatore campano Vincenzo De Luca ha deciso di donare unalle altre regioni italiane. Due giorni fa sono stati spedi i primi 9 presepi artigianali ma solo 8 di questi sono stati accolti. Milano infatti hato il regalo provenienteci hanno riprovato spedendo ila Bergamo ma questa volta il sindaco Giorgio ...

Ultime Notizie dalla rete : Natale Regione Spostamenti a Natale, cosa si può fare e cosa no - Norme e Istituzioni Agenzia ANSA Natale in zona rossa: spostamenti, parenti, negozi e attività, cosa cambia

Restrizioni quindi alla vigilia di Natale, a Natale e a Santo Stefano ... purché all’interno della propria regione, non solo nei giorni ‘arancioni’ ma anche in quelli ‘rossi’ durante le festività. Nei ...

Emergenza Covid: in 24 ore sono morte venti persone in provincia di Belluno

La vigilia di Natale segna la giornata più drammatica ... Un dato elevatissimo, se si considera che in tutta la regione i deceduti sono stati 112. Un triste record per il Bellunese, dove il ...

