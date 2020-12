Natale in zona rossa: cosa si può fare e cosa no (Di giovedì 24 dicembre 2020) Valentina Dardari Da oggi l’Italia è in zona rossa. Quali negozi sono aperti, dove si può andare e quando serve l’autocertificazione Da oggi, giovedì 24 dicembre, tutta l’Italia è in zona rossa. Alcuni negozi saranno aperti anche durante il lockdown e ci sarà qualche permesso di spostarsi. Vediamo nel dettaglio le regole da rispettare, anche per non incorrere in sanzioni da parte delle forze dell’ordine, anche abbastanza salate. Quali i giorni in lockdown Intanto, ricordiamo le fasce di colore dei prossimi giorni, fino alla Befana. I giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021 saranno colorati di rosso. Mentre i giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e il 4 gennaio 2021 saranno invece arancioni. Gli spostamenti saranno vietati, con qualche deroga. Potremo uscire di casa solo con ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 24 dicembre 2020) Valentina Dardari Da oggi l’Italia è in. Quali negozi sono aperti, dove si può andare e quando serve l’autocertificazione Da oggi, giovedì 24 dicembre, tutta l’Italia è in. Alcuni negozi saranno aperti anche durante il lockdown e ci sarà qualche permesso di spostarsi. Vediamo nel dettaglio le regole da rispettare, anche per non incorrere in sanzioni da parte delle forze dell’ordine, anche abbastanza salate. Quali i giorni in lockdown Intanto, ricordiamo le fasce di colore dei prossimi giorni, fino alla Befana. I giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021 saranno colorati di rosso. Mentre i giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e il 4 gennaio 2021 saranno invece arancioni. Gli spostamenti saranno vietati, con qualche deroga. Potremo uscire di casa solo con ...

