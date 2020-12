Natale in tv: tra film per la famiglia, arte e omaggi a grandi attori (Di giovedì 24 dicembre 2020) Mai come quest’anno passeremo il Natale in casa, tra albero, divano e tv . E le reti rispondono con una carrellata di film per famiglia, arte, omaggi a grandi attori e qualche debutto. Ecco gli appuntamenti... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 24 dicembre 2020) Mai come quest’anno passeremo ilin casa, tra albero, divano e tv . E le reti rispondono con una carrellata dipere qualche debutto. Ecco gli appuntamenti...

Agenzia_Ansa : La #Manovra incassa la fiducia, 40 miliardi tra bonus e lavoro. Salvi esodati e Iva vaccini. Ok del Parlamento solo… - teatrolafenice : ?? Stiamo sistemando al meglio le luci e le telecamere. Tra 1 ora saremo in diretta col nostro Concerto di Natale ch… - ilpost : Il testo del decreto sugli spostamenti a Natale pubblicato nella notte in Gazzetta ufficiale chiarisce che la derog… - derS0jk : vmin soulmate: jimin pubblica la canzone di natale e taehyung tra qualche ora annuncia l’uscita del mixtape ?? - rob_arci : RT @riotta: Trump concede la grazia ai capi di Russiagate, Putin sorride, e al consuocero Kushner: era, tra l'altro, finito in galera per… -