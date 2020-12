Natale e Capodanno al cinema? No, ma basterà accendere il computer per vedere tantissimi film. Ecco il palinsesto (Di giovedì 24 dicembre 2020) Accendi il computer che a Natale andiamo al cinema. Chissà quanto durerà questa triste reclusione (temiamo troppo a lungo) prima di rivedere un film in sala. Siamo pessimisti (per il cinema, mica per il virus) e intanto per chi ce la fa Ecco l’infornata online sulle piattaforme di streaming per il lungo ponte forzato tra Natale e Capodanno 2020/2021. Si parte per i più tradizionalisti con 10 giorni con Babbo Natale, la commedia di Alessandro Genovese che doveva finire in sala il 16 dicembre ma che è stata traslata online. Molti hanno già visto il trailer, quello in cui Fabio De Luigi e famiglia, tutti insieme su un camper (sono congiunti e sotto i 14 anni), in mezzo ad una tormenta di neve notturna investono Babbo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 dicembre 2020) Accendi ilche aandiamo al. Chissà quanto durerà questa triste reclusione (temiamo troppo a lungo) prima di riunin sala. Siamo pessimisti (per il, mica per il virus) e intanto per chi ce la fal’infornata online sulle piattaforme di streaming per il lungo ponte forzato tra2020/2021. Si parte per i più tradizionalisti con 10 giorni con Babbo, la commedia di Alessandro Genovese che doveva finire in sala il 16 dicembre ma che è stata traslata online. Molti hanno già visto il trailer, quello in cui Fabio De Luigi e famiglia, tutti insieme su un camper (sono congiunti e sotto i 14 anni), in mezzo ad una tormenta di neve notturna investono Babbo ...

berlusconi : Ci lasciamo alle spalle un anno difficile, doloroso. Non festeggeremo Natale e Capodanno come siamo abituati. Sono… - dariofrance : Bene le nuove regole restrittive approvate dal Consiglio dei Ministri. Misure indispensabili per contenere i contag… - ilpost : Il testo del decreto sugli spostamenti a Natale pubblicato nella notte in Gazzetta ufficiale chiarisce che la derog… - chemclworld : alla fine la palette non mi è più arrivata quindi addio make up di natale ci vediamo a Capodanno spero - FQMagazineit : Natale e Capodanno al cinema? No, ma basterà accendere il computer per vedere tantissimi film. Ecco il palinsesto -