Natale Covid in Vaticano: messa di mezzanotte col Papa anticipata. Ecco quando (Di giovedì 24 dicembre 2020) Città del Vaticano, 22 dicembre 2020 - Niente fedeli in piazza San Pietro per il tradizionale messaggio natalizio del Papa e successiva Benedizione Urbi et Orbi, ma messe di Natale salve nell'Italia ...

Ultime Notizie dalla rete : Natale Covid Covid, nuove restrizioni a Natale e Capodanno da regioni e comuni: ecco le ordinanze Sky Tg24 Filippo Magnini positivo al Covid: «Preoccupato per la famiglia». Il messaggio di Giorgia Palmas: «Passeremo anche questa»

Anche Filippo Magnini è positivo al Covid. E’ stato lo stesso Filippo Magnini a rendere nota la notizia dal suo account instagram, anche per avvisare tutte le persone con cui ...

Ultimo giorno per la corsa ai regali, Vigilia di Natale in zona rossa

Ultimo giorno per la corsa ai regali, shopping in zona rossa per gli italiani. Scattato oggi il lockdown anti-Covid di Natale, quindi tutta Italia entra in zona rossa fino al 27. Ieri corsa allo shopp ...

