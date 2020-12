Natale, cosa si può fare il 24 e 25 dicembre? Sì alle visite, ma bisogna rientrare entro le 22 (o aspettare le 5 del mattino) (Di giovedì 24 dicembre 2020) Nonostante le numerose restrizioni, il governo ha deciso di concedere la possibilità di far visita durante le feste di Natale ad amici e parenti. Le regole le conosciamo ormai a memoria, ma ci... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 24 dicembre 2020) Nonostante le numerose restrizioni, il governo ha deciso di concedere la possibilità di far visita durante le feste diad amici e parenti. Le regole le conosciamo ormai a memoria, ma ci...

Bologna, 24 dicembre 2020 - "Gesù non viene in un posto tranquillo, ma in un momento difficile. Nasce all'aperto, perché i suoi erano diventati forestieri per colpa di un decreto. Deve affrontare Erod ...

Covid, 24 nuovi casi nel Senese. L’Asl: “Le Feste non fermano l’attività di monitoraggio del virus”

Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 75 unità, di cui 24 nella provincia di Siena e per i quali sono stati effettuati 969 tamponi. Le persone positive in carico sono 421. Si registrano ...

