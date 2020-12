Natale alle Maldive per Jo Squillo. Sui social: “Cattivo gusto” (Video) (Di giovedì 24 dicembre 2020) La cantante ha registrato il suo viaggio e l’arrivo alle Maldive Di “Cattivo gusto”, scrive qualcuno su Instagram, giudicando inopportuna la scelta della conduttrice e cantante Jo Squillo di trascorrere le festività alle Maldive. “E noi a casa”, gli fa il coro qualcun altro. Proprio la Squillo è stata protagonista del primo lockdown con le sue dj session da casa, ma adesso la scelta di trascorrere il Natale nel lusso del paradiso tropicale è stata criticata dai follower, costretti in casa dalla situazione d’emergenza legata alla pandemia. Il reportage della cantante e le polemiche in rete Abbigliamento sportivo e valigia in mano, il reportage del viaggio però ha sollevato non poche critiche. Nonostante l’intento della cantante fosse ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 24 dicembre 2020) La cantante ha registrato il suo viaggio e l’arrivoDi “”, scrive qualcuno su Instagram, giudicando inopportuna la scelta della conduttrice e cantante Jodi trascorrere le festività. “E noi a casa”, gli fa il coro qualcun altro. Proprio laè stata protagonista del primo lockdown con le sue dj session da casa, ma adesso la scelta di trascorrere ilnel lusso del paradiso tropicale è stata criticata dai follower, costretti in casa dalla situazione d’emergenza legata alla pandemia. Il reportage della cantante e le polemiche in rete Abbigliamento sportivo e valigia in mano, il reportage del viaggio però ha sollevato non poche critiche. Nonostante l’intento della cantante fosse ...

Ultime Notizie dalla rete : Natale alle Coronavirus, ecco cosa si può fare oggi 24 dicembre: dalla messa anticipata ai cenoni, fino alle ... Il Sole 24 ORE Il bollettino del 24 dicembre: 1.519 nuovi casi, 646 a Roma

Nuova impennata di casi positivi sia a Roma città che nel Lazio, dove si registrano oggi 1.519 nuovi contagiati rispetto ai 946 del giorno precedente, quindi 573 in più nelle ultime 24 ore, su oltre 1 ...

Palloncini verso il cielo come omaggio alle vittime del Covid

Particolare iniziativa del Gemelli Molise in occasione del Natale. Omaggio agli operatori sanitari morti sul campo in questo duro anno contrassegnato dalla pandemia e ai pazienti che purtroppo non ci ...

