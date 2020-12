Natale | Acquaroli | anno difficile | lo supereremo insieme

(Di giovedì 24 dicembre 2020) ANCONA, 24 DIC - "È stato unparticolare e sarfestività particolari. Unche ci ha messo a dura prova, ma dobbiamo trovare le energie per guardare con speranza al futuro. Ci ...

(ANSA) – ANCONA, 24 DIC – "È stato un anno particolare e saranno festività particolari. Un anno difficile che ci ha messo a dura prova, ma dobbiamo trovare le energie per guardare con speranza al futu ...Con queste parole il governatore Francesco Acquaroli si rivolge ai marchigiani tramite la sua pagina Facebook, come ormai fa da inizio mandato per comunicare direttamente con chi lo segue sui social.