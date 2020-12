Natale 2020 | le foto delle star sotto l’albero | da Laura Pausini ai Ferragnez

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Sarà un Natale più intimo e ristretto, ma non necessariamente sottotono. Le star insegnano che, in queste giornate più che mai, esprimere contentezza per quello che si possiede, in primis la salute, crea un contagio positivo di buonumore e serenità.