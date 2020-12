Nasce FoquSound la rassegna di musica live streaming della Fondazione Quartieri Spagnoli - FOQUS. (Di giovedì 24 dicembre 2020) Scopri La Corte dell'Arte https://www.FOQUSnapoli.it/la-corte-dell-arte/ Sito ufficiale: https://www.FOQUSnapoli.it/ FOQUSound è realizzato con il sostegno della Regione Campania con la Direzione ... Leggi su gazzettadinapoli (Di giovedì 24 dicembre 2020) Scopri La Corte dell'Arte https://www.napoli.it/la-corte-dell-arte/ Sito ufficiale: https://www.napoli.it/è realizzato con il sostegnoRegione Campania con la Direzione ...

hungrypromo : RT @Napolikeit: Al Foqus dei Quartieri Spagnoli di #Napoli nasce l’iniziativa FoquSound: la rassegna di musica completamente in streaming!… - Napolikeit : Al Foqus dei Quartieri Spagnoli di #Napoli nasce l’iniziativa FoquSound: la rassegna di musica completamente in str… - GAZZETTACAMPANA : Nasce FoquSound la rassegna di musica live streaming della Fondazione Quartieri Spagnoli – FOQUS - hungrypromo : RT @rep_napoli: Nasce FoquSound, rassegna di musica in streaming della Fondazione Foqus [aggiornamento delle 17:57] - Scisciano : Nasce FoquSound la rassegna di musica live streaming della Fondazione Quartieri Spagnoli – FOQUS… -

Ultime Notizie dalla rete : Nasce FoquSound Nasce FoquSound, rassegna di musica in streaming della Fondazione Foqus La Repubblica ‘FoquSound’ la rassegna di musica live di Fondazione Foqus

La Corte dell’Arte è un’area eventi nel cuore del centro storico di Napoli, con Galleria d'Arte Contemporanea, la Biblioteca di Quartiere, un cinema, bar, ristorante, pizzeria, oltre a spazi destinati ...

Nasce FoquSound, musica live streaming dai Quartieri Spagnoli

Jazz, folk e world music, il 28, 29 e 30 dicembre, unplugged diffusi gratuitamente, dalle 18, attraverso le piattaforme digitali legate all’evento ...

La Corte dell’Arte è un’area eventi nel cuore del centro storico di Napoli, con Galleria d'Arte Contemporanea, la Biblioteca di Quartiere, un cinema, bar, ristorante, pizzeria, oltre a spazi destinati ...Jazz, folk e world music, il 28, 29 e 30 dicembre, unplugged diffusi gratuitamente, dalle 18, attraverso le piattaforme digitali legate all’evento ...