Napoli, sangue sulle strade nel giorno della Vigilia: incidente mortale nel pomeriggio (Di giovedì 24 dicembre 2020) incidente mortale questo pomeriggio a Napoli. Intorno alle 15 un uomo di 48 anni ha perso la vita a seguito di uno schianto nel giorno della Vigilia di Natale. incidente mortale a Napoli Come riporta Napoli today, l'impatto fatale è avvenuto in corso San Giovanni. L'incidente ha visto coinvolte due autovetture e uno scooter sul

