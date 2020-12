Napoli, ristorante aperto nonostante le misure anti Covid: sanzionato titolare (Di giovedì 24 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato hanno sanzionato il titolare di un ristorante, un 35enne nigeriano, con la chiusura del locale per 5 giorni per inottemperanza alle misure anti Covid. Gli agenti hanno notato il ristorante in via Calasanzio, zona Duchesca, in piena attività. Alla vista degli agenti, numerosi presenti si sono allontanati rapidamente dalla zona. La polizia è intervenuta anche in vico Tutti i Santi, nel borgo Sant’Antonio Abate, a seguito di una segnalazione di assembramenti e schiamazzi in un edificio della zona. Giunti sul posto, gli agenti hanno sorpreso sette minori, tutti napoletani tra i 13 e i 17 anni, e li hanno sanzionati per inottemperanza delle ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato hannoildi un, un 35enne nigeriano, con la chiusura del locale per 5 giorni per inottemperanza alle. Gli agenti hanno notato ilin via Calasanzio, zona Duchesca, in piena attività. Alla vista degli agenti, numerosi presenti si sono allontanati rapidamente dalla zona. La polizia è intervenuta anche in vico Tutti i S, nel borgo Sant’Antonio Abate, a seguito di una segnalazione di assembramenti e schiamazzi in un edificio della zona. Giunti sul posto, gli agenti hanno sorpreso sette minori, tutti napoletani tra i 13 e i 17 anni, e li hanno sanzionati per inottemperanza delle ...

