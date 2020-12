Musica | è morto Leslie West | frontman della band hard rock Mountain

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Washington, 24 dic. - (Adnkronos) - Il cantante e chitarrista statunitense, fondatore edei, èieri, mercoledì 23 dicembre, in un ospedale di Palm Coast, in Florida, per un arresto cardiaco all'età di 75 anni. Era nato comeWeinstein a New York il 22 ottobre 1945. La notiziascomparsa è stata data dal suo addetto stampa. Martedì scorso, il fratello di, Larry, ha scritto su Facebook cheera ricoverato con la respirazione assistita con un ventilatore. Icontribuirono a gettare le basi per l'heavy metal con canzoni dal riff duro come la hit "Mississippi Queen" ...