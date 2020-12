Musica: è morto Leslie West, frontman della band hard rock Mountain (Di giovedì 24 dicembre 2020) Washington, 24 dic. – (Adnkronos) – Il cantante e chitarrista statunitense Leslie West, fondatore e frontman della band hard rock dei Mountain, è morto ieri, mercoledì 23 dicembre, in un ospedale di Palm Coast, in Florida, per un arresto cardiaco all’età di 75 anni. Era nato come Leslie Weinstein a New York il 22 ottobre 1945. La notizia della scomparsa è stata data dal suo addetto stampa. Martedì scorso, il fratello di Leslie, Larry, ha scritto su Facebook che West era ricoverato con la respirazione assistita con un ventilatore. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 24 dicembre 2020) Washington, 24 dic. – (Adnkronos) – Il cantante e chitarrista statunitense, fondatore edei, èieri, mercoledì 23 dicembre, in un ospedale di Palm Coast, in Florida, per un arresto cardiaco all’età di 75 anni. Era nato comeWeinstein a New York il 22 ottobre 1945. La notiziascomparsa è stata data dal suo addetto stampa. Martedì scorso, il fratello di, Larry, ha scritto su Facebook cheera ricoverato con la respirazione assistita con un ventilatore. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

La musica sarda piange Pasqualino Puligheddu

Il mondo della musica e dello spettacolo in Sardegna piange Pasqualino Puligheddu. 49 anni, compositore di Oliena e marito della cantante Maria Luisa Congiu (la coppia ha quattro figli), è morto ieri.

