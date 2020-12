Musica, Concerto di Natale 2020 con l’Orchestra Italiana del Cinema (Di giovedì 24 dicembre 2020) di Marco Milano Sarà l’Orchestra Italiana del Cinema la protagonista, per la seconda volta, del tradizionale evento benefico delle festività che vedrà calcare le tavole del palcoscenico una serie di ospiti Musicali d’eccezione in una performance che andrà in onda il 24 e 25 dicembre su Canale 5. l’Orchestra diretta dal Maestro Adriano Pennino, accompagnerà, dunque, tutte le voci che si esibiranno durante la serata presentata da Federica Panicucci insieme a Don Davide Banzato. Stelle del firmamento della Musica come Malika Ayane, Antonino, Arisa, Emma, Roby Facchinetti, Andrea Griminelli, Moreno, Nek, Tosca e Ron, Renato Zero insieme alle star internazionali Dotan (Olanda), Aida Garifullina (Russia), Hong-hu Ada (Giappone) e Amy Macdonald (Scozia). Fondata da Marco Patrignani, ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 24 dicembre 2020) di Marco Milano Saràdella protagonista, per la seconda volta, del tradizionale evento benefico delle festività che vedrà calcare le tavole del palcoscenico una serie di ospitili d’eccezione in una performance che andrà in onda il 24 e 25 dicembre su Canale 5.diretta dal Maestro Adriano Pennino, accompagnerà, dunque, tutte le voci che si esibiranno durante la serata presentata da Federica Panicucci insieme a Don Davide Banzato. Stelle del firmamento dellacome Malika Ayane, Antonino, Arisa, Emma, Roby Facchinetti, Andrea Griminelli, Moreno, Nek, Tosca e Ron, Renato Zero insieme alle star internazionali Dotan (Olanda), Aida Garifullina (Russia), Hong-hu Ada (Giappone) e Amy Macdonald (Scozia). Fondata da Marco Patrignani, ...

Ultime Notizie dalla rete : Musica Concerto "Tanti auguri in musica" C’è il concerto della Form Il Resto del Carlino RIVAROLO CANAVESE – L’Associazione Liceo Musicale di Rivarolo augura Buon Natale

Ecco allora che l’Associazione Liceo Musicale ha colto l’occasione per insegnare ai propri allievi che una maschera ci può unire diventando tutti in egual misura il personaggio del Natale. Il concerto ...

Cariverona, il concerto di Natale diventa messaggio di speranza

Il pensiero di Dio è profondamente connesso alla musica occidentale; da sempre la preghiera cristiana fu veicolata dalla musica, tanto... Scopri di più ...

