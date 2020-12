Muore in casa dopo essersi trovata davanti un ladro. Tragedia la notte della vigilia di Natale. Sotto choc il marito (Di giovedì 24 dicembre 2020) MONTECASSIANO - trovata morta in casa un'anziana di 78 anni a Montecassiano, in una casa in via Pertini. La vittima è morta per lo spavento di essersi trovata una ladro davanti. Secondo le prime ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 24 dicembre 2020) MONTECASSIANO -morta inun'anziana di 78 anni a Montecassiano, in unain via Pertini. La vittima è morta per lo spavento diuna. Secondo le prime ...

MONTECASSIANO - Trovata morta in casa un'anziana di 78 anni a Montecassiano, in una casa in via Pertini. La vittima è morta per lo spavento di essersi trovata una ladro ...

Montecassiano (Macerata), 24 dicembre 2020 - Un’anziana è stata trovata morta in casa dopo una rapina. Il fatto è avvenuto attorno alle 20 di oggi, Vigilia di Natale, in via Sandro Pertini a Montecass ...

