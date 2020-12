(Di giovedì 24 dicembre 2020) MILAN-LAZIO 3-2 Non benissimo Di Bello , impacciato e impreciso: concede due rigori che non sono proprio pieni pieni, quantomeno però tratta due mezze cose alla stessa maniera. La chiude con 23 falli ...

sportli26181512 : #Moviola, Napoli-Torino: Valeria versione Babbo Natale: Tutti gli episodi da #moviola dei big match di ieri analizz… - gazzettaGranata : La moviola di Napoli-Torino 1-1: un ottimo Valeri non sbaglia nulla #TorinoFC #FVCG #SFT - infoitsport : CORRIERE - Napoli-Torino, la moviola. Un episodio ha penalizzato gli azzurri - infoitsport : CdS – Napoli-Torino, la moviola: Valeri grazia Izzo dal secondo giallo - Toro_News : ?? | LA MOVIOLA Un'ottima direzione di gara da parte di Valeri: #NapoliTorino va in archivio senza polemiche -

Ultime Notizie dalla rete : Moviola Napoli

Minuto 15: Gattuso a Valeri: “Io con te non posso parlare…?” L’assenza del pubblico ci consente di sentire le voci dei protagonisti in campo come al minuto 15 con il Napol ...Dopo la moviola di Cesari su Juventus-Fiorentina si scatena la rissa televisiva durante Pressing, protagonisti Ferri e Zampini ...