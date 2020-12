Mourinho ancora contro Alli: «Il pareggio dello Stoke è colpa sua» – VIDEO (Di giovedì 24 dicembre 2020) Josè Mourinho ha strigliato pesantemente Dele Alli dopo la vittoria in Coppa di Lega contro lo Stoke City. Le sue parole Josè Mourinho ha strigliato pesantemente Dele Alli nonostante la vittoria in Coppa di Lega contro lo Stoke City. Le sue parole. «Per me un giocatore che gioca in quella posizione è un giocatore che deve legare i reparti e fare gioco, non creare problemi alla propria squadra» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Josèha strigliato pesantemente Deledopo la vittoria in Coppa di LegaloCity. Le sue parole Josèha strigliato pesantemente Delenonostante la vittoria in Coppa di LegaloCity. Le sue parole. «Per me un giocatore che gioca in quella posizione è un giocatore che deve legare i reparti e fare gioco, non creare problemi alla propria squadra» Leggi su Calcionews24.com

