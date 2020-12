MotoGP, Joan Mir: “Ho incontrato Marc Marquez, spero torni il prima possibile. Si è congratulato con me per il titolo” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Joan Mir, vincitore del Mondiale MotoGP 2020, si presenterà ai nastri di partenza del prossimo campionato con il difficile obiettivo di difendere il titolo iridato, anche se non è ancora chiaro quali potranno essere i suoi avversari più temibili. La grande incognita è legata soprattutto alle condizioni di Marc Marquez, otto volte campione del mondo reduce da una stagione da incubo dal punto di vista degli infortuni. Il nativo di Cervera si è già sottoposto a tre operazioni in seguito alla frattura dell’omero destro accusata nella prima gara dell’anno, a Jerez de la Frontera, ma i tempi di recupero potrebbero dilatarsi ulteriormente. “spero che Marc Marquez torni nei test, o nella prima gara, ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 dicembre 2020)Mir, vincitore del Mondiale2020, si presenterà ai nastri di partenza del prossimo campionato con il difficile obiettivo di difendere iliridato, anche se non è ancora chiaro quali potranno essere i suoi avversari più temibili. La grande incognita è legata soprattutto alle condizioni di, otto volte campione del mondo reduce da una stagione da incubo dal punto di vista degli infortuni. Il nativo di Cervera si è già sottoposto a tre operazioni in seguito alla frattura dell’omero destro accusata nellagara dell’anno, a Jerez de la Frontera, ma i tempi di recupero potrebbero dilatarsi ulteriormente. “chenei test, o nellagara, ...

