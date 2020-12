Milik alla Juventus?/ De Notaris: "Roma o Fiorentina soluzioni migliori" (esclusiva) (Di giovedì 24 dicembre 2020) Milik alla Juventus? Intervista esclusiva con l'operatore di calciomercato Ernesto De Notaris, che però vede di difficile attuazione questa pista e crede maggiormente in altre possibilità. Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 24 dicembre 2020)? Intervistacon l'operatore di calciomercato Ernesto De, che però vede di difficile attuazione questa pista e crede maggiormente in altre possibilità.

romeoagresti : La #Juventus continua a monitorare la pista che porta a #Milik. Richiesta del #Napoli tra i 15-18 milioni. L’agente… - VigallMe : @TonyB34741895 @fulviobocchetti @napolista @maxgallico ... un giocatore alla altezza o non viene a Napoli o se ne… - _SiGonfiaLaRete : #Llorente può tornare alla #Juve a parametro zero - gianlulosito : @FrankPuppeteer Belotti è un profilo molto simile a Džeko per età e personalità, imho. Vengono solo da percorsi div… - sscalcionapoli1 : Paganini: 'Milik destinato alla Juve più che all’Inter' #calciomercato -