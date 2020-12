Milano, tra i volontari di Pane Quotidiano che donano 3500 pasti al giorno: ‘Non solo anziani, ora tanti giovani disoccupati. È crescita costante’ (Di giovedì 24 dicembre 2020) “La preoccupazione più grande è per l’anno prossimo: che cosa succederà quando finiranno gli ammortizzatori sociali?”. Luigi Rosso è il vicepresidente della Onlus Pane Quotidiano, realtà che da 122 anni distribuisce cibo ai bisognosi di Milano. La razione prevede 300-350 grammi di Pane, un litro di latte, un pacco pasta, yogurt, formaggi e talvolta anche salumi, frutta e verdura e dolciumi. La gente si mette in coda fin dalle prime ore del mattino per ricevere una razione di cibo che serve per l’intera giornata. “Ogni giorno ne distribuiamo oltre 3500 dal lunedì e il sabato si arriva a 4mila” spiega Rosso mentre alle sue spalle la fila di gente scorre veloce. Dall’inizio della pandemia le richieste sono aumentate del 10% circa: “Persone sempre più giovani, non sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 dicembre 2020) “La preoccupazione più grande è per l’anno prossimo: che cosa succederà quando finiranno gli ammortizzatori sociali?”. Luigi Rosso è il vicepresidente della Onlus, realtà che da 122 anni distribuisce cibo ai bisognosi di. La razione prevede 300-350 grammi di, un litro di latte, un pacco pasta, yogurt, formaggi e talvolta anche salumi, frutta e verdura e dolciumi. La gente si mette in coda fin dalle prime ore del mattino per ricevere una razione di cibo che serve per l’intera giornata. “Ognine distribuiamo oltredal lunedì e il sabato si arriva a 4mila” spiega Rosso mentre alle sue spalle la fila di gente scorre veloce. Dall’inizio della pandemia le richieste sono aumentate del 10% circa: “Persone sempre più, non sono ...

