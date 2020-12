Milano rifiuta il presepe artigianale napoletano donato dalla Campania di De Luca (Di giovedì 24 dicembre 2020) Milano rifiuta il presepe napoletano donato dalla Regione Campania. E De Luca è costretto a spedirlo a Bergamo. Lo racconta Repubblica Napoli. “Tutto ha avuto inizio quando il governatore De Luca d’intesa con l’assessore al Turismo Felice Casucci ha deciso di offrire per questo Natale “diviso” e “ristretto” causa Covid un dono di valore a tutte le altre regioni dello stivale. La Campania ha prodotto un bando cofinanziato con lo Stato, nell’ambito del Poc 2014-2020, ed è partita l’operazione “Viaggio in Italia del presepe napoletano””. Due giorni fa sono stati spediti i primi nove presepi artigianali. Tutti accolti, tranne quello inviato a Milano. A dire no è stata ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 24 dicembre 2020)ilRegione. E Deè costretto a spedirlo a Bergamo. Lo racconta Repubblica Napoli. “Tutto ha avuto inizio quando il governatore Ded’intesa con l’assessore al Turismo Felice Casucci ha deciso di offrire per questo Natale “diviso” e “ristretto” causa Covid un dono di valore a tutte le altre regioni dello stivale. Laha prodotto un bando cofinanziato con lo Stato, nell’ambito del Poc 2014-2020, ed è partita l’operazione “Viaggio in Italia del””. Due giorni fa sono stati spediti i primi nove presepi artigianali. Tutti accolti, tranne quello inviato a. A dire no è stata ...

