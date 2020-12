Milano non ha rifiutato il presepe: mandarlo a Bergamo è stato una scelta della Regione (Di giovedì 24 dicembre 2020) Inizialmente si è pensato che il presepe mandato dalla Campania alla Lombardia per la città di Milano fosse stato dirottato a Bergamo a causa di un rifiuto, di cui si era individuata come responsabile l’assessora al turismo Lara Magoni. In realtà, è la stessa Magoni a spiegare l’incomprensione a Fanpage. Ho chiesto io di mandare l’opera a Bergamo, perché sono bergamasca, cristiana, orfana, vedova e senza figli. È la città che ha sofferto di più il coronavirus e per me è un simbolo molto importante, non avrei mai rifiutato un dono così prezioso. Ho suggerito io questo spostamento, è stata una mia scelta. Ho pensato che Bergamo avesse bisogno di un messaggio importante. Anche Casucci (omologo in Campania, ndr) è rimasto male per questa polemica senza ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 24 dicembre 2020) Inizialmente si è pensato che ilmandato dalla Campania alla Lombardia per la città difossedirottato aa causa di un rifiuto, di cui si era individuata come responsabile l’assessora al turismo Lara Magoni. In realtà, è la stessa Magoni a spiegare l’incomprensione a Fanpage. Ho chiesto io di mandare l’opera a, perché sono bergamasca, cristiana, orfana, vedova e senza figli. È la città che ha sofferto di più il coronavirus e per me è un simbolo molto importante, non avrei maiun dono così prezioso. Ho suggerito io questo spostamento, è stata una mia. Ho pensato cheavesse bisogno di un messaggio importante. Anche Casucci (omologo in Campania, ndr) è rimasto male per questa polemica senza ...

Il suo «sguardo da cerbiatta», ancora oggi, continua ad essere fonte di ispirazione. Abbiamo individuato i punti chiave del suo make-up e gli step per provare a replicarlo ...

Natale: Fontana, 'pensiero va a chi non c'è più, non è il momento di mollare'

Milano, 24 dic. (Adnkronos) - "Questo è certamente un Natale diverso, ma è sempre Natale. In quest'anno così difficile, il mio primo pensiero è per chi non c'è più e per chi ha perso affetti e amici.

