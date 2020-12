Milano, medico sgozzato: le ipotesi degli inquirenti (Di giovedì 24 dicembre 2020) Milano, nessun passo in avanti sul medico ritrovato sgozzato per strada nella giornata di sabato. Diverse le piste prese in considerazione dagli inquirenti. È ormai diventato un vero e proprio mistero la morte di Stefano Ansaldi, un uomo di 65 anni che nella giornata di sabato è stato ritrovato senza vita in circostanze considerate sospette. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 24 dicembre 2020), nessun passo in avanti sulritrovatoper strada nella giornata di sabato. Diverse le piste prese in considerazione dagli. È ormai diventato un vero e proprio mistero la morte di Stefano Ansaldi, un uomo di 65 anni che nella giornata di sabato è stato ritrovato senza vita in circostanze considerate sospette. L'articolo proviene da Inews.it.

matteosalvinimi : Una preghiera per il povero medico sgozzato ieri in pieno centro a Milano, per il cui omicidio i giornali scrivono… - LegaSalvini : MILANO, ORRORE IN CENTRO: MEDICO SGOZZATO, LA RAPINA FINITA MALE DI DUE NORDAFRICANI - DondiMarisa : RT @pasquino2000: La drammatica vicenda del medico suicida a Milano. Ma per il CIALTRONE la colpa era degli immigrati: SCIACALLO infame e b… - Vanhacker : @DSantanche A che punto siamo con 'i due nordafricani che hanno sgozzato il medico a Milano', viscida e ignobile BUFALARA? - AntonellaColoru : RT @silviaballestra: Comincia malissimo la campagna elettorale milanese della destra. Il medico morto in strada a Milano si è probabilmente… -

Vaccini anti Covid: l’ospedale di Legnano diventa hub

Legnano (Milano), 24 dicembre 2020 - E' stato presentato il piano ... di ieri ci avrebbero rifornito di nuove dosi ma non le abbiamo ricevute", dice un medico di famiglia.

