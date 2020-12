Milan-Lazio, Kessie scatenato: “La squadra migliore del mondo” | VIDEO (Di giovedì 24 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE Milan Lazio - Franck Kessie, assente per squalifica, ha esultato così al termine della partita contro la Lazio Milan-Lazio, Kessie scatenato: “La squadra migliore del mondo” VIDEO Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 24 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE- Franck, assente per squalifica, ha esultato così al termine della partita contro la: “LadelPianeta

AntoVitiello : La carica della #CurvaSud del #Milan prima della sfida contro la Lazio a #SanSiro, ultima del 2020 prima della sost… - AntoVitiello : Natale in vetta solitaria. Il Milan batte la Lazio e chiude il 2020 in testa alla classifica. Ancora una volta… - pisto_gol : Il campionato non finisce mai il Milan batte la Lazio con un gran gol di Theo Hernandez all’ultimo minuto, il Napol… - aleagle24 : Questa volta non sono d'accordo con @LucaMarelli72 e nelle sfide tra Milan e Lazio mi capita spesso a dire la verit… - fantabotti : @RaoMarco @FabRavezzani Puoi mettere su YouTube milan lazio di qsvs perfavore? -