Milan, Kessie festeggia il successo con la Lazio: “La miglior squadra al mondo” (VIDEO) (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il Milan chiude il 2020 con un grande successo contro la Lazio e da capolista della Serie A dopo quattordici giornate. Nel match di ieri, tra l’altro, i rossoneri avevano diverse assenze pesanti come quella dello squalificato Franck Kessie che, al termine della gara, ha pubblicato una Instagram Story con la sua esultanza direttamente dal salotto di casa sua, esaltando la prestazione dei propri compagni di squadra: “La miglior squadra al mondo”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ilchiude il 2020 con un grandecontro lae da capolista della Serie A dopo quattordici giornate. Nel match di ieri, tra l’altro, i rossoneri avevano diverse assenze pesanti come quella dello squalificato Franckche, al termine della gara, ha pubblicato una Instagram Story con la sua esultanza direttamente dal salotto di casa sua, esaltando la prestazione dei propri compagni di: “Laal”. SportFace.

ZZiliani : Tre punti enormi del Milan che senza Ibra Kessie Bennacer e Kjaer, trascinato da #Chalanoglu e #Theo, vince una par… - AntoVitiello : #Milan da applausi, risposta eccezionale in un momento difficile della stagione. Battuto il #Sassuolo senza 5 titol… - GenoaCFC : 37' st: Pareggio del Milan. Mischia in area genoana, l'ultimo tocco è probabilmente di Kessie e la palla va in rete #GenoaMilan 2-2 - Fprime86 : RT @SkySport: Kessié esulta da casa sua dopo il 3-2 alla Lazio. VIDEO - SkySport : Kessié esulta da casa sua dopo il 3-2 alla Lazio. VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Kessie Emergenza? Mago Pioli risolve i problemi. "Qualcosa ci inventeremo" La Gazzetta dello Sport Milan, Kessie festeggia il successo con la Lazio: “La miglior squadra al mondo” (VIDEO)

Il Milan chiude il 2020 con un grande successo contro la Lazio e da capolista della Serie A dopo quattordici giornate. Nel match di ieri, tra l’altro, i rossoneri avevano diverse assenze pesanti come ...

Milan, Leao: "Abbiamo iniziato a vincere sul pullman"

Il portoghese con un video ha ringraziato i tifosi che hanno accompagnato il pullman allo stadio: "Abbiamo iniziato a vincere prima della partita".

Il Milan chiude il 2020 con un grande successo contro la Lazio e da capolista della Serie A dopo quattordici giornate. Nel match di ieri, tra l’altro, i rossoneri avevano diverse assenze pesanti come ...Il portoghese con un video ha ringraziato i tifosi che hanno accompagnato il pullman allo stadio: "Abbiamo iniziato a vincere prima della partita".