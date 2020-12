Milan, il regalo di Natale perfetto è già sotto l’albero: il primo posto (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il Milan vince all’ultimo istante contro la Lazio ed effettua il controsorpasso all’Inter. Il primo posto è di nuovo rossonero La vittoria ottenuta ieri sera dal Milan contro la Lazio ha permesso ai rossoneri di effettuare il controsorpasso all’Inter tornando nuovamente al primo posto in classifica. Un successo che allunga a 25 le gare senza sconfitte in campionato dei rossoneri che, inoltre, riscrivono ulteriormente la storia segnando per la sedicesima volta almeno due reti a gara. Altra big battuta e annata che si conclude nel miglior modo possibile per Pioli che contro la Lazio ha potuto toccare nuovamente con mano il carattere vincente dei rossoneri capaci di vincere con i denti una gara sulla carta già persa vista i tanti assenti. OBIETTIVI RAGGIUNTI – Nella mente del ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ilvince all’ultimo istante contro la Lazio ed effettua il controsorpasso all’Inter. Ilè di nuovo rossonero La vittoria ottenuta ieri sera dalcontro la Lazio ha permesso ai rossoneri di effettuare il controsorpasso all’Inter tornando nuovamente alin classifica. Un successo che allunga a 25 le gare senza sconfitte in campionato dei rossoneri che, inoltre, riscrivono ulteriormente la storia segnando per la sedicesima volta almeno due reti a gara. Altra big battuta e annata che si conclude nel miglior modo possibile per Pioli che contro la Lazio ha potuto toccare nuovamente con mano il carattere vincente dei rossoneri capaci di vincere con i denti una gara sulla carta già persa vista i tanti assenti. OBIETTIVI RAGGIUNTI – Nella mente del ...

DalotDiogo : Cuore rossonero 3?? Il più bel regalo di Natale per i nostri tifosi. Grande Milan! ??? #MilanLazio #ForzaMilan - Fabiomel11 : Avete presente l’esultanza del presidente ieri? Pensando al mercato, Per me il più gran regalo sarebbe confermare q… - RadioMarconiFm : Sabato 26 alle 11:35 Marco Casa intervista Galeffi. Settebello il nome dell'album che contiene un particolare rega… - maudel1969 : RT @DalotDiogo: Cuore rossonero 3?? Il più bel regalo di Natale per i nostri tifosi. Grande Milan! ??? #MilanLazio #ForzaMilan https://t.co… - AceccKramer : @stebellentani piuttosto che riprendere l'infame che ha sputato sulla maglia regalo lukaku al milan per vincere lo scudetto -