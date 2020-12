Milan, fissata la ripresa degli allenamenti per martedì 29 dicembre (Di giovedì 24 dicembre 2020) La ripresa degli allenamenti del Milan è stata fissata per martedì 29 dicembre. Stefano Pioli ha voluto concedere diversi giorni di riposo alla squadra come premio per l’ottimo percorso nell’anno solare. I rossoneri torneranno a Milanello tra cinque giorni per preparare la gara del 3 gennaio sul campo del Benevento allenato dall’ex Filippo Inzaghi. Foto: Instagram Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ladelè stataper29. Stefano Pioli ha voluto concedere diversi giorni di riposo alla squadra come premio per l’ottimo percorso nell’anno solare. I rossoneri torneranno aello tra cinque giorni per preparare la gara del 3 gennaio sul campo del Benevento allenato dall’ex Filippo Inzaghi. Foto: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

1889milan : RT @MilanNewsit: MN - Milan, la ripresa degli allenamenti è fissata per il 29 dicembre - sportli26181512 : MN - Milan, la ripresa degli allenamenti è fissata per il 29 dicembre: Stando a quanto appreso dalla redazione di… - MilanNewsit : MN - Milan, la ripresa degli allenamenti è fissata per il 29 dicembre - nonnoenry56 : @russ_mario1 Ti sei fissata con Edouard, adesso come sta il Milan cu vuole uno già pronto, ed è uno solo, Milik se… - MilanPress_it : Fissata la data degli ottavi di finale di #CoppaItalia #MilanTorino -

Ultime Notizie dalla rete : Milan fissata Milan, fissata la data del ritrovo: ripresa il 29 dicembre a Milanello TUTTO mercato WEB Lazio, fissata la data della ripresa degli allenamenti: si torna in campo il 29 dicembre

Lazio, è fissata la data della ripresa degli allenamenti: si torna in campo il 29 dicembre per preparare il match del 3 gennaio 2021 contro il Genoa ...

Milan, il 29 dicembre si torna a Milanello per preparare la gara con il Benevento

Il Milan, dopo il successo al cardiopalmo ottenuto ieri contro la Lazio, si concederà qualche giorno di riposo in occasione delle festività natalizie. I rossoneri, però, hanno già fissato la data per ...

Lazio, è fissata la data della ripresa degli allenamenti: si torna in campo il 29 dicembre per preparare il match del 3 gennaio 2021 contro il Genoa ...Il Milan, dopo il successo al cardiopalmo ottenuto ieri contro la Lazio, si concederà qualche giorno di riposo in occasione delle festività natalizie. I rossoneri, però, hanno già fissato la data per ...