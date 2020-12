Migranti, naufragio al largo della Tunisia: almeno 20 morti (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ancora una strage di Migranti. Sono almeno 20 le persone morte in un naufragio al largo della costa di Sfax, in Tunisia. Lo ha reso noto un ufficiale della Guardia Costiera, che ha recuperato 20 corpi ... Leggi su leggo (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ancora una strage di. Sono20 le persone morte in unalcosta di Sfax, in. Lo ha reso noto un ufficialeGuardia Costiera, che ha recuperato 20 corpi ...

SaveChildrenIT : 4 bambini hanno perso la vita nel #Mediterraneo mentre fuggivano dalla #Libia. Non è possibile continuare ad assist… - Kmetro0_eu : Migranti, naufragio al largo della Tunisia: almeno 20 morti - ritacuzzotti : @alarm_phone Sono almeno 20 le persone morte in un naufragio al largo della costa di Sfax, in Tunisia. Lo ha reso n… - mauriziosgh : RT @RaiNews: Altri cinque migranti che erano a bordo di questo battello sono stati soccorsi - RaiNews : Altri cinque migranti che erano a bordo di questo battello sono stati soccorsi -